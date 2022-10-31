«Был отдых, сегодня уже пашем». Арман Царукян показал актуальную физическую форму. Фото
Поделиться
Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC, россиянин Арман Царукян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал своё фото. В настоящий момент Арман находится в Таиланде.
«Это был вчерашний отдых, сегодня уже пашем», — подписал фотографию российский боец.
Фото: Из личного архива Армана Царукяна
Царукян выступает в UFC с 2019 года. За это время он потерпел лишь два поражения в промоушене Даны Уайта: сперва он проиграл звёздному соотечественнику Исламу Махачев, а после представителю Польши Матеушу Гамроту. Бой с Гамротом был для Царукяна последним на данный момент. С поляком он встречался в конце июня этого года и уступил ему единогласным решением судей.
Царукян поделился с Исмаиловым прогнозом на его бой с Минеевым:
Комментарии
- 31 октября 2022
-
15:38
-
15:15
-
14:08
-
13:33
-
13:17
-
12:48
-
12:09
-
11:28
-
11:11
-
10:53
-
10:19
-
09:46
-
09:42
-
09:28
-
09:18
-
07:39
-
02:26
-
00:27
- 30 октября 2022
-
23:50
-
23:30
-
23:23
-
22:39
-
22:10
-
21:51
-
21:07
-
21:01
-
20:56
-
20:32
-
20:07
-
19:38
-
19:07
-
18:40
-
17:30
-
16:54
-
16:53
Партнерский контент