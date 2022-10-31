«Был отдых, сегодня уже пашем». Арман Царукян показал актуальную физическую форму. Фото

Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC, россиянин Арман Царукян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал своё фото. В настоящий момент Арман находится в Таиланде.



«Это был вчерашний отдых, сегодня уже пашем», — подписал фотографию российский боец.

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

Царукян выступает в UFC с 2019 года. За это время он потерпел лишь два поражения в промоушене Даны Уайта: сперва он проиграл звёздному соотечественнику Исламу Махачев, а после представителю Польши Матеушу Гамроту. Бой с Гамротом был для Царукяна последним на данный момент. С поляком он встречался в конце июня этого года и уступил ему единогласным решением судей.

Царукян поделился с Исмаиловым прогнозом на его бой с Минеевым: