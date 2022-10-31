Соннен назвал бойца, который способен справиться с тейкдаунами чемпиона UFC Махачева

Бывший американский претендент на титул UFC Чейл Соннен высказал мнение, что его соотечественник Майкл Чендлер смог бы противостоять тейкдаунам нового чемпиона UFC из России Ислама Махачева.



«Представим, что есть кто-то, кто всю ночь боролся бы с Исламом и не давал бы ему оказаться сверху. Можно было бы тогда считать, что в какой-то степени этот кто-то победил? Потому что я не думаю, что Ислам сможет перевести Чендлера. Таково моё убеждение. Я считаю, что Майкл Чендлер мог бы остановить тейкдауны Ислама. Более того, если Чендлер поскользнётся и упадёт, я верю, что он сможет снова встать на ноги, повернуться к нему лицом и вернуться в нейтральное положение», — сказал Чендлер на своём канале в YouTube.

Махачев показал, как борется с Кормье: