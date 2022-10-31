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Соннен назвал бойца, который способен справиться с тейкдаунами чемпиона UFC Махачева

Соннен назвал бойца, который способен справиться с тейкдаунами чемпиона UFC Махачева
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Бывший американский претендент на титул UFC Чейл Соннен высказал мнение, что его соотечественник Майкл Чендлер смог бы противостоять тейкдаунам нового чемпиона UFC из России Ислама Махачева.

«Представим, что есть кто-то, кто всю ночь боролся бы с Исламом и не давал бы ему оказаться сверху. Можно было бы тогда считать, что в какой-то степени этот кто-то победил? Потому что я не думаю, что Ислам сможет перевести Чендлера. Таково моё убеждение. Я считаю, что Майкл Чендлер мог бы остановить тейкдауны Ислама. Более того, если Чендлер поскользнётся и упадёт, я верю, что он сможет снова встать на ноги, повернуться к нему лицом и вернуться в нейтральное положение», — сказал Чендлер на своём канале в YouTube.

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