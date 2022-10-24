Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC 280: Ислам Махачев – Чарльз Оливейра, гонорары бойцов, кто и сколько заработал в Абу-Даби

Махачев – чемпион, но заработал не больше всех. Какие гонорары у звёзд UFC 280?
Сергей Сорокин
Гонорары бойцов, кто и сколько заработал
Комментарии
Ян даже не вошёл в топ-5, О'Мэлли и Стерлинг заработали намного больше!

Отгремел грандиозный турнир UFC 280, на котором не обошлось без громких сенсаций, судейских скандалов и нового чемпиона в лёгком весе. Пояс возвращается в Россию, Ислам Махачев разбил Чарльза Оливейру и заслуженно завоевал титул. А финансовый портал Totalsportal.com выкатил большой финансовый разбор, в котором раскрыл гонорары бойцов. И цифры, нужно отметить, получились довольно любопытными.

Самый большой куш сорвал бразилец Чарльз Оливейра, который заработал $ 1,29 млн. А всё потому, что он изначально получил самый высокий гарантированный гонорар — $ 750 тыс. На втором месте довольно ожидаемо расположился новый чемпион. Ислам Махачев обогатился на $ 1,03 млн. Есть уверенность, что в следующий раз россиянин будет оценён намного выше. А тройку замкнул ещё один обладатель пояса – Алджамейн Стерлинг. Он легко провёл защиту и получил $ 670 тыс.

Чарльз Оливейра

Чарльз Оливейра

Фото: Chris Unger/Getty Images

Шон О'Мэлли провёл турнир мечты. Он одержал важнейшую победу, которая может полностью перевернуть его карьеру, получил шанс выступить в титульнике. А приятным бонусом стали $ 456 тыс. А вот дальше в табели расположился вовсе не россиянин. Больше Яна заработал и Белал Мухаммад – $ 360 тыс. И это при том обстоятельстве, что он выступал даже не в основном карде. Бенеил Дариуш смог выбить себе солидный гонорар и бонус – $ 310 тыс.

Ян может навсегда забыть про пояс? Что будет с карьерой Петра после нелепого поражения Ян может навсегда забыть про пояс? Что будет с карьерой Петра после нелепого поражения
Стерлинг — самый странный чемпион UFC! Он чудом удерживает пояс Стерлинг — самый странный чемпион UFC! Он чудом удерживает пояс
UFC — шарашкина контора? В руководстве лучшего промоушена мира сидят лицемеры UFC — шарашкина контора? В руководстве лучшего промоушена мира сидят лицемеры

И лишь после этого расположилась тройка бойцов, которые также выступали в основном карде. Россиянин Пётр Ян заработал $ 270 тыс. Туда вошли гонорар $ 210 тыс., бонус за бой вечера $ 50 тыс. и рекламный бонус $ 10 тыс. Но вряд ли это станет для бойца утешением. Он проиграл важнейший поединок и фактически выбыл из чемпионской гонки. Бедолага Ти Джей Диллашоу получил неприятнейшую травму и продержался всего лишь два раунда против Стерлинга. Поэтому и гонорар получился совсем слабым – $ 120 тыс. А замкнул основной кард Матеуш Гамрот, который смог заработать всего лишь $ 80 тыс.

Пётр Ян и Шон О'Мэлли

Пётр Ян и Шон О'Мэлли

Фото: Chris Unger/Getty Images

Есть уверенность, что победой в чемпионском бою Ислам Махачев смог существенно повысить свою ценность в глазах UFC. Организация уже вовсю работает над проведением его возможного поединка с Александром Волкановски в Австралии. И там россиянин вряд ли кому-нибудь уступит статус самого высокооплачиваемого бойца. А вот Пётр Ян поражением окончательно отдалился и от чемпионской гонки, и от «жирных» гонораров. Теперь ему предстоит тяжёлая работа. Только так россиянин сможет вернуть себе расположение организации.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022