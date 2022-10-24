Махачев – чемпион, но заработал не больше всех. Какие гонорары у звёзд UFC 280?

Отгремел грандиозный турнир UFC 280, на котором не обошлось без громких сенсаций, судейских скандалов и нового чемпиона в лёгком весе. Пояс возвращается в Россию, Ислам Махачев разбил Чарльза Оливейру и заслуженно завоевал титул. А финансовый портал Totalsportal.com выкатил большой финансовый разбор, в котором раскрыл гонорары бойцов. И цифры, нужно отметить, получились довольно любопытными.

Самый большой куш сорвал бразилец Чарльз Оливейра, который заработал $ 1,29 млн. А всё потому, что он изначально получил самый высокий гарантированный гонорар — $ 750 тыс. На втором месте довольно ожидаемо расположился новый чемпион. Ислам Махачев обогатился на $ 1,03 млн. Есть уверенность, что в следующий раз россиянин будет оценён намного выше. А тройку замкнул ещё один обладатель пояса – Алджамейн Стерлинг. Он легко провёл защиту и получил $ 670 тыс.

Чарльз Оливейра Фото: Chris Unger/Getty Images

Шон О'Мэлли провёл турнир мечты. Он одержал важнейшую победу, которая может полностью перевернуть его карьеру, получил шанс выступить в титульнике. А приятным бонусом стали $ 456 тыс. А вот дальше в табели расположился вовсе не россиянин. Больше Яна заработал и Белал Мухаммад – $ 360 тыс. И это при том обстоятельстве, что он выступал даже не в основном карде. Бенеил Дариуш смог выбить себе солидный гонорар и бонус – $ 310 тыс.

И лишь после этого расположилась тройка бойцов, которые также выступали в основном карде. Россиянин Пётр Ян заработал $ 270 тыс. Туда вошли гонорар $ 210 тыс., бонус за бой вечера $ 50 тыс. и рекламный бонус $ 10 тыс. Но вряд ли это станет для бойца утешением. Он проиграл важнейший поединок и фактически выбыл из чемпионской гонки. Бедолага Ти Джей Диллашоу получил неприятнейшую травму и продержался всего лишь два раунда против Стерлинга. Поэтому и гонорар получился совсем слабым – $ 120 тыс. А замкнул основной кард Матеуш Гамрот, который смог заработать всего лишь $ 80 тыс.

Пётр Ян и Шон О'Мэлли Фото: Chris Unger/Getty Images

Есть уверенность, что победой в чемпионском бою Ислам Махачев смог существенно повысить свою ценность в глазах UFC. Организация уже вовсю работает над проведением его возможного поединка с Александром Волкановски в Австралии. И там россиянин вряд ли кому-нибудь уступит статус самого высокооплачиваемого бойца. А вот Пётр Ян поражением окончательно отдалился и от чемпионской гонки, и от «жирных» гонораров. Теперь ему предстоит тяжёлая работа. Только так россиянин сможет вернуть себе расположение организации.