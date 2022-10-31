Соннен: через три года Джон Джонс станет далёким воспоминанием

Экс-претендент на титул UFC Чейл Соннен считает, что его бывший соперник и обладатель титула Джон Джонс может лишиться зрительской аудитории, если в ближайшее время не вернётся в октагон.

«Его разногласия с UFC были связаны с контрактом. Это пирог, и он должен решить, как его разрезать. Но у него есть реальная проблема. У него было три года, и он ничего не изменил за это время. Ещё через три года он станет далёким воспоминанием», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Напомним, Джонс не выступал с февраля 2020 года, когда на UFC 247 победил единогласным решением соотечественника Доминика Рейеса, нанеся ему дебютное поражение в карьере, после чего объявил о переходе в тяжёлый вес (до 120 кг).