Соннен: через три года Джон Джонс станет далёким воспоминанием
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Экс-претендент на титул UFC Чейл Соннен считает, что его бывший соперник и обладатель титула Джон Джонс может лишиться зрительской аудитории, если в ближайшее время не вернётся в октагон.
«Его разногласия с UFC были связаны с контрактом. Это пирог, и он должен решить, как его разрезать. Но у него есть реальная проблема. У него было три года, и он ничего не изменил за это время. Ещё через три года он станет далёким воспоминанием», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Напомним, Джонс не выступал с февраля 2020 года, когда на UFC 247 победил единогласным решением соотечественника Доминика Рейеса, нанеся ему дебютное поражение в карьере, после чего объявил о переходе в тяжёлый вес (до 120 кг).
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