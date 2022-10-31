Крис Сайборг: реванш с Нуньес будет тяжело устроить в UFC. Там не платят бойцам

Бывшая чемпионка UFC в полулёгком весе (до 65 кг) и действующая обладательница титула Bellator бразильянка Крис «Сайборг» Жустино высказалась о потенциальном реванше со звёздной соотечественницей Амандой Нуньес, а также в очередной раз раскритиковала бывший промоушен.

Напомним, поединок Жустино и Нуньес состоялся на турнире UFC 232 в декабре 2018 года, и Нуньес победила нокаутом в первом раунде.

«Реванш может состояться, если Аманда Нуньес покинет UFC. Тяжело будет устроить его, если она продолжит выступать там. UFC не любят платить бойцам. Кайла Харрисон одерживает победы в моём дивизионе, и я считаю, что фанаты захотели бы увидеть этот бой. Мы из разных организаций, но если это произойдёт в рамках совместного турнира, то почему бы нет?» – приводит слова Сайборг издание Middle Easy.