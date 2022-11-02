Представители Уайлдера и Джошуа ведут переговоры о бое на следующий год
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Представители боксёров Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа ведут переговоры о бое на предстоящий год, сообщил известный журналист Майкл Бенсон в социальной сети.
По информации Бенсона, представители боксёров уже связались между собой и ведут обсуждения поединка через электронную почту.
В своём последнем поединке Энтони Джошуа потерпел поражение раздельным решением судей от украинского боксёра Александра Усика. Это была вторая встреча бойцов на ринге. В первый раз Усик одержал победу единогласным судейским решением.
Энтони Джошуа провёл 27 поединков в профессиональном боксе и потерпел три поражения.
В своём последнем поединке Деонтей Уайлдер отправил в нокаут Роберта Хелениуса за три секунды до окончания первого раунда.
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