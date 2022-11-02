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Альварес показал последствия операции после боя с Головкиным. Видео

Альварес показал последствия операции после боя с Головкиным. Видео
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Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав подписчикам видеозапись, на которой демонстрируются последствия перенесённой операции после поединка с представителем Казахстана Геннадием Головкиным.

Канело показал последствия операции после боя с Головкиным:

Напомним, поединок Альвареса и Головкина состоялся в сентябре этого года. Противостояние продлилось 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей (116:112, 115:113, 115:113) одержал Сауль. Для мексиканца эта победа стала 58-й в карьере при двух поражениях и двух ничьих. Головкин, в свою очередь, потерпел второе поражение. На счету казахстанского боксёра 52 победы и одна ничья.

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