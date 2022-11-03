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Хабиб рассказал, о чём говорил с Гэтжи в октагоне во время своего последнего боя в карьере

Хабиб рассказал, о чём говорил с Гэтжи в октагоне во время своего последнего боя в карьере
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился воспоминаниями о своём последнем поединке в профессиональной карьере – с американским бойцом Джастином Гэтжи.

В октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу удушающим приёмом во втором раунде и защитил чемпионский пояс, после чего объявил об уходе из ММА.

«Когда мы готовились к бою с Гэтжи, я следил за тем, когда он приедет в Абу-Даби, где был бой. Он сказал, что прилетит в субботу, ровно за неделю до того, как пройдёт наш поединок. Я тогда ещё подумал, что это не лучшая идея. Во время боя я с ним говорил и спрашивал: «Брат, проблемы из-за смены часовых поясов?» Он говорил, что всё в порядке, но я знаю, что он тогда чувствовал», — рассказал Хабиб в подкасте Wahed.

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