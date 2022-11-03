Хасбик отреагировал на предложение провести бой с экс-чемпионом UFC Сехудо

Популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, разместил новый пост у себя в соцсетях, где отреагировал на предложение, которое сделал рейтинговый боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC венесуэлец Марлон Вера. Ранее Вера выступил с предложением к промоушену Дане Уайта организовать поединок между экс-чемпионом лиги в двух весовых категориях американцем американцем Генри Сехудо и Хасбиком.
«Командный бой?» — написал Хасбик.
Хасбулла пользуется популярностью в смешанных единоборствах уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре нынешнего года стало известно, что он подписал пятилетнее соглашение с UFC. 13 октября он подтвердил контракт с промоушеном.
Огромная очередь фанатов Хасбика за автографами:
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