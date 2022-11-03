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«Будто я не вешу 133 кг». Китаянка Чжан Вейли подняла Нганну. Видео

«Будто я не вешу 133 кг». Китаянка Чжан Вейли подняла Нганну. Видео
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Второй номер рейтинга женского наилегчайшего веса UFC китаянка Чжан Вейли поразила своей силой чемпиона промоушена в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну. Оба встретились в тренажёрном зале.

«Я не могу поверить, что Чжан Вейли так просто подняла меня. Будто я не вешу 133 кг. Я не хотел, чтобы она это делала, и боялся, что она повредит спину. Пытался объяснить ей это, но затем внезапно оказался в воздухе. Её мощь зашкаливает», — написал Нганну в своих социальных сетях.

Китаянка Чжан Вейли подняла Нганну:

В настоящий момент Чжан готовится к поединку с чемпионкой промоушена Карлой Эспарзой. Их поединок состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 281, который пройдёт в ночь на 13 ноября. Нганну сейчас восстанавливается после травмы.

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