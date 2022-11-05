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Соннен назвал боксёрский бой Андерсона Силвы и Джейка Пола лучшим из тех, что он видел

Соннен назвал боксёрский бой Андерсона Силвы и Джейка Пола лучшим из тех, что он видел
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Бывший боец смешанных единоборств Чейл Соннен поделился мнением о боксёрском поединке между известным блогером Джейком Полом и экс-чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой.

«У меня много мыслей по поводу этого боя. Криса Камоцци разозлили мои слова о том, что это был лучший поединок, что я видел. Бокс — второй любимый вид спорта у меня. Не хочу быть строгим, но часто бои там выглядят скучно. Говоря, что этот поединок был лучшим, я имею в виду то, что смотрел его с удовольствием от гонга до гонга. Многие друзья тоже были в восторге.

Нужно отдать должное Джейку Полу. Он провёл потрясающие восемь раундов, и я хотел увидеть ещё один», — цитирует Соннена Middle Easy.

Джейк Пол одержал победу над Андерсоном Силвой единогласным решением судей.

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