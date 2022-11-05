Тренер Пола высказался против боя Джейка и Томми Фьюри

Тренер известного видеоблогера и боксёра Джейка Пола Би Джей Флорес заявил, что не хочет поединка своего подопечного с Томми Фьюри.



«А ну-ка напомните мне, кого побил Томми Фьюри? Может быть, он когда-то выступал в главном событии какого-то вечера бокса? Сколько было продано платных трансляций в боях с его участием? Я не говорю, что он не сможет боксировать с Джейком. У него сейчас 8-0, но он ни с кем не дрался», — сказал тренер в интервью The MMA Hour.



Свой последний поединок Джейк Пол провёл с бывшим чемпионом UFC в среднем весе, 47-летним бразильским бойцом Андерсоном Силвой и одержал победу единогласным решением судей. Это восьмая победа Пола на ринге.



После победы над Силвой Джейк Пол вызвал на бой Нейта Диаза, который в сентябре покинул UFC.

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