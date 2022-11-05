Аскрен: делать карьеру в ММА — идиотская идея. Я против этого

Бывший американский боец смешанных единоборств Бен Аскрен рассказал, что советует своим подопечным, которых он тренирует, подальше держаться от MMA, потому что там сложно заработать большие деньги даже в случае успеха.

«Делать карьеру в ММА — идиотская идея. Я говорю тысячам людей по всей Америке, которые хотят заниматься смешанными единоборствами, что перед тем, как попасть в UFC, вам придётся провести кучу любительских боёв, а затем множество профессиональных боёв в непопулярных промоушенах. И если вас кто-то заметит, у вас не будет травм, то тогда будет шанс попасть в UFC. Вам дадут базовый контракт, и если вы выиграете три боя в первый год, то скорее всего сможете заработать $ 80 тысяч.



Хорошо, скажете вы. Но подождите, вы из этой суммы должны заплатить своему менеджеру, тренеру, какая-то часть уйдёт на налоги. В итоге у вас останется $ 30-40 тысяч. Вы находитесь на уровне бедности. И это ещё при условии, что вы выиграли все три боя и всё прошло очень ярко. ММА — не лучший вариант для карьеры. Я против этого», — цитирует Аскрена MMAJunkie.

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