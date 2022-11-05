Хабиб Нурмагомедов назвал своих кумиров в смешанных единоборствах
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал своих любимых бойцов в смешанных единоборствах за всю историю ММА.
«Когда я рос, у меня было два, может быть, три любимых бойца. Когда мне было 16 лет, они были на своём пике. Это Фёдор Емельяненко, Маурисиу Руа и Жорж Сен-Пьер. Да, трое. Тогда они были на пике. Чемпионы UFC и Pride, я вырос на их боях. Когда впервые встретился с ними лично, то был очень эмоционален», — рассказал Хабиб в интервью YouTube-каналу True Gym MMA.
Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. Всего на счету Нурмагомедова 29 поединков в смешанных единоборствах. Российский боец одержал победы во всех 29 боях.
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