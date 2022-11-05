Менеджер Усика рассказал, когда должен состояться бой с Фьюри
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Менеджер действующего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александра Усика Эгис Климас рассказал, что бой его подопечного с британцем Тайсоном Фьюри должен состояться в период с 18 февраля по 4 марта 2023 года.
«Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBC, IBF и WBO должен состояться не ранее 18 февраля и не позднее 4 марта. Об этом сообщил менеджер Усика Эгис Климас», — написал журналист Майкл Бенсон в своих социальных сетях.
Отметим, что чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри проведёт ближайший бой с Дереком Чисорой. Этот поединок состоится 3 декабря в Лондоне.
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Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:
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