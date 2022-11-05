Менеджер Усика рассказал, с кем проведёт бой Александр в случае поражения Фьюри от Чисоры

Менеджер действующего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александра Усика Эгис Климас высказался о том, кто станет соперником его подопечного, если Тайсон Фьюри потерпит поражение от Дерека Чисоры.



«Если Фьюри проиграет Чисоре, то мы просто объединим титулы в поединке с Дереком. Бокс есть бокс. В какой-то момент вы побеждаете, а потом может проиграть или свести бой к ничьей. Случиться может всё, что угодно», — приводит слова Климаса Boxingnews24.



Чемпион мира по версии WBC, непобеждённый британец Тайсон Фьюри проведёт третий бой в карьере с Дереком Чисорой 3 декабря в Лондоне.



Ранее Александр Усик заявлял, что его не интересуют какие-либо соперники до тех пор, пока он не подерётся с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.