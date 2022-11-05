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Дмитрий Кудряшов дал прогноз на бой Бивола и Рамиреса

Дмитрий Кудряшов дал прогноз на бой Бивола и Рамиреса
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Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался об ожидаемом титульном поединке в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между соотечественником Дмитрием Биволом и мексиканцем Хильберто Рамиресом, который состоится сегодня, 5 ноября, в Абу-Даби (ОАЭ).

«Хочется напомнить, что Рамирес – это мексиканец, а мексиканцы никогда не отдают своё… Но в случае с Биволом я соглашусь с большинством экспертов, что будет, как и с предыдущим мексиканцем [Саулем Альваресом].

В плане акклиматизации Биволу будет полегче, потому что нет смены времени. Но Дмитрий и раньше нормально всё переносил, тренировался в США, и проблем не было. Как будет с Рамиресом? Это мы узнаем только после боя. Там опытная команда, и они всё понимают не хуже нас», – сказал Кудряшов в интервью MMA.Metaratings.ru.

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