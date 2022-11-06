Рамирес: я сделал достаточно, чтобы победить Бивола, но судьи сделали свою работу

Мексиканский боксёр Хильберто Рамирес прокомментировал поражение в бою с россиянином Дмитрием Биволом. Поединок продлился 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей.
«Я выбросил много ударов. Думаю, я сделал достаточно, чтобы победить, но судьи сделали свою работу. Но я благодарен, что смог оказаться здесь. Поздравляю Бивола и его команду с победой!», — сказал Рамирес после боя с Биволом.
Мексиканец потерпел первое поражение на профессиональном ринге. Ранее Рамирес одержал 44 победы в 44 боях, 30 их которых заверил нокаутом.
Бивол, в свою очередь, в четвёртый раз защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super. Россиянин продлил победную серию до 21 боя. При этом, он не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.
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