Костя Цзю: не хотел бы видеть бой Бивол — Бетербиев
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что не хотел бы видеть поединок между непобеждёнными российскими боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.
«Не хотел бы видеть бой Бивол — Бетербиев», – сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, в ночь с 5 на 6 ноября мск в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся бой между Дмитрием Биволом и мексиканцем Хильберто Рамиресом. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия единогласным решением судей. Россиянин защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super. На счету Бивола теперь 21 победа подряд, в том числе 11 – нокаутом.
Дмитрий Бивол: работу мы сделали. Пояс с нами.
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