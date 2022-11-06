Эдди Хирн: поражение от Бивола съедает Канело изнутри. Он хочет взять реванш

Известный промоутер Эдди Хирн заявил, что мексиканский боксёр Сауль «Канело» Альварес жаждет реванша с чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super россиянином Дмитрием Биволом.

«Очевидно, что для меня имеет смысл устроить этот бой, так как я сотрудничаю с «Канело» и Биволом. Это поражение съедает Сауля изнутри. Он хочет взять реванш. Прямо сейчас у него есть шанс отомстить за проигрыш, думаю, для него это приоритетная задача на данный момент. Я хотел бы организовать бой-реванш между «Канело» и Биволом, так как мне кажется, что Бетербиев не будет доступен до августа или сентября», — цитирует Хирна boxingnews24.

Напомним, в своём последнем поединке Дмитрий Бивол единогласным решением судей одержал победу над мексиканцем Хильберто Рамиресом. До этого россиянин оказался сильнее Сауля «Канело» Альвареса.

Дмитрий Бивол: работу мы сделали. Пояс с нами.