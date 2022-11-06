Экс-чемпион: Рамиресу нужен был бой с Биволом. Но он не хотел его

Двукратный чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, американец Шон Портер высказался о титульном поединке в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Хильберто Рамиресом, который состоялся сегодня, 6 ноября, в Абу-Даби (ОАЭ).

В частности, Портер отметил психологическую неготовность Рамиреса к тяжёлой борьбе.

«Зурдо не хочет этого боя. Он нужен ему. Но он не хочет его. И я не могу критиковать его за это», – написал Портер в социальных сетях.

Напомним, Бивол победил единогласным решением судей (118-110, 117-111 и 117-111), нанеся Рамиресу дебютное поражение в карьере и одолев четвёртого чемпиона мира. Ранее россиянину уступили канадец Жан Паскаль, американец Джо Смит-младший и мексиканец Сауль Альварес.

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