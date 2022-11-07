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Кокляев обратился к Биволу после его победы в бою с Рамиресом

Кокляев обратился к Биволу после его победы в бою с Рамиресом
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Известный российский стронгмен Михаил Кокляев отреагировал на победу соотечественника, чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), непобеждённого боксёра Дмитрия Бивола в поединке с представителем Мексики Хильберто Рамиресом.

«Спасибо за эту радость», — написал Кокляев в соцсетях.

Напомним, до поединка с Биволом Рамирес ни разу не проигрывал. Их противостояние состоялось 5 ноября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) в ходе вечера бокса, который был организован промоутерской компанией Matchroom Boxing. Бивол победил единогласным решением судей. В общей сложности Дмитрий провёл 21 бой, в каждом из которых побеждал, — 11 раз победы были добыты нокаутом.

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