Бой на минувшем турнире UFC мог быть договорным. Началось расследование
Поделиться
Поединок с участием китайца Шайлана Нурданбека и представителя США Дэррика Миннера, который состоялся на турнире UFC Fight Night 214 в ночь с 5 на 6 ноября мск, вызвал подозрения на предмет сговора. Об этом информирует ESPN US.
Напомним, Нурданбек добился победы техническим нокаутом в первом раунде. Как отмечает источник, несколько букмекерских контор сразу в нескольких штатах сообщили о подозрительных ставках на этот бой: многие клиенты заведений не просто были уверены в победе китайского спортсмена, но полагали, что она будет в первом раунде. Кроме того, многие считали, что противостояние продлится менее 2,5 раунда.
Сейчас поединок изучается US Integrity. Компания пока не раскрывает деталей расследования. Известно, что оно продолжается.
Комментарии
- 7 ноября 2022
-
16:20
-
15:20
-
14:58
-
14:36
-
13:57
-
13:21
-
12:27
-
12:14
-
11:56
-
11:03
-
10:59
-
10:52
-
09:43
-
00:34
-
00:05
- 6 ноября 2022
-
22:59
-
22:44
-
22:04
-
21:52
-
21:36
-
21:06
-
20:03
-
20:01
-
19:46
-
19:05
-
18:59
-
18:58
-
18:40
-
17:48
-
17:14
-
17:00
-
16:54
-
16:24
-
15:43
-
14:47
Партнерский контент