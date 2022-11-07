Бой на минувшем турнире UFC мог быть договорным. Началось расследование

Поединок с участием китайца Шайлана Нурданбека и представителя США Дэррика Миннера, который состоялся на турнире UFC Fight Night 214 в ночь с 5 на 6 ноября мск, вызвал подозрения на предмет сговора. Об этом информирует ESPN US.



Напомним, Нурданбек добился победы техническим нокаутом в первом раунде. Как отмечает источник, несколько букмекерских контор сразу в нескольких штатах сообщили о подозрительных ставках на этот бой: многие клиенты заведений не просто были уверены в победе китайского спортсмена, но полагали, что она будет в первом раунде. Кроме того, многие считали, что противостояние продлится менее 2,5 раунда.

Сейчас поединок изучается US Integrity. Компания пока не раскрывает деталей расследования. Известно, что оно продолжается.