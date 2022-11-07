Первый канал проведёт трансляцию чемпионского боя Гуламирян – Егоров

Первый канал проведёт трансляцию поединка за звание чемпиона мира по версии WBA в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) между французом Арсеном Гуламиряном (26-0, 18 KO) и россиянином Алексеем Егоровым (11-0, 7 KO), который состоится в ночь с 19 на 20 ноября в Париже (Франция).
Начало трансляции – в 00:15 по московскому времени.
Арсену Гуламиряну, уроженцу Еревана (Армения), 35 лет. Боец выступает на профессиональном ринге с 2011 года. В ноябре 2019-го Гуламирян принял участие в поединке за титул WBA Super, нокаутировав в четвёртом раунде австралийца Кэйна Уоттса. Спустя месяц француз провёл дебютную защиту, досрочно остановив молдаванского проспекта Константина Беженару.
Алексею Егорову 31 год. Боец выступает на профессиональном ринге с 2016 года. Предстоящий поединок станет для него третьим за пределами России.
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