Дэвид Бенавидес и Калеб Плант могут провести поединок в начале 2023 года

Бывший обладатель титула во втором среднем весе (до 76,2 кг), американец Калеб Плант (22-1, 13 KO) сообщил, что подписал контракт на поединок с соотечественником и двукратным чемпионом дивизиона Дэвидом Бенавидесом (26-0, 23 KO).

«Я сделал это. Контракт подписан. Увидимся в следующем году», – написал Плант в социальных сетях, прикрепив фанатский постер поединка.

В своём последнем бою в мае Бенавидес досрочно остановил в третьем раунде бывшего чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг), канадца Давида Лемье, завершившего карьеру после этого выступления.

Плант в октябре нокаутировал в девятом раунде экс-чемпиона и соотечественника Энтони Диррелла, одержав первую победу после поражения от бывшего лидера рейтинга pound-for-pound, мексиканца Сауля Альвареса.

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