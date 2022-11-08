Энтони Джошуа высказался о бое с Уайлдером в 2023 году
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) высказался о потенциальном поединке с американским нокаутёром Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO) в 2023 году.
«Да, я с таким же желанием смотрю на кандидатуру Деонтея Уайлдера. Он сказал, что у него осталась ещё пара лет. И, вероятно, он поместил меня в свой список. Так что это бой, который определённо состоится. Сейчас он хочет его больше, чем когда-либо.
Он стал старше и хочет успешно провести остаток своей карьеры. И он желает сражаться с крупнейшими именами дивизиона. Поэтому да, я считаю, что он будет настроен», – сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу iFL TV.
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