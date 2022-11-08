Менеджер Усика: с нашей стороны всё сделано, последнее слово за Фьюри
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Менеджер действующего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александра Усика Эгис Климас признался, что в их команде выполнили все условия для того, чтобы бой его подопечного с британцем Тайсоном Фьюри состоялся.
«С нашей стороны всё сделано. Абсолютно всё. Так что только одному парню остаётся сказать «да», и мы сделаем это. Этим парнем является Фьюри», — приводит слова Климаса BoxingScene.
Отметим, что чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри проведёт ближайший бой с Дереком Чисорой. Этот поединок состоится 3 декабря в Лондоне.
Ранее Климас назвал примерные сроки, в которые может состояться поединок между Усиком и Фьюри.
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