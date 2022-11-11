Сехудо: Стерлинг хочет О'Мэлли, так как Шон может бороться лишь со своей сексуальностью

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо отреагировал на высказывания Алджамейна Стерлинга. Ранее обладатель титула в легчайшем весе заявил, что единственный денежный бой, который его интересует, это поединок с Шоном О'Мэлли.
«Послушай, Вупи Голдберг… Ты хочешь Шона О'Мэлли, потому что единственное, с чем он может бороться — это его сексуальность. Подписывай контракт, придурок.
Мне прислали контракт из UFC для боя с Алджамейном Стерлингом в австралийском Перте. Этот чувак делает буквально всё, чтобы избежать меня», — написал Сехудо в своих соцсетях.
35-летний Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине (Китай), является трёхкратным Панамериканским чемпионом.
Сехудо провёл боксёрскую тренировку под руководством Тайсона.
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