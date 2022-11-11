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Американского боксёра задержали за избиение человека

Американского боксёра задержали за избиение человека
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Американский боксёр-профессионал мексиканского происхождения Хосе Сепеда был задержан в Лос-Анджелесе (США) за избиение человека, сообщает TMZ.

По информации источника, боксёр нанёс удар в живот одному из посетителей фитнес-зала. Потерпевший мужчина сообщил прибывшим на место полицейским, что он выполнял тренировку в тот момент, когда Сепеда неожиданно на него напал. Однако правоохранители пока не смогли найти свидетелей инцидента и записи с камер видеонаблюдения.

Хосе Сепеда через три недели должен провести титульный поединок со своим соотечественником Реджисом Прогрейсом. Пока нет информации, может ли повлиять на бой этот инцидент. На данный момент Сепеда имеет серию из пяти побед в своей карьере.

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