Фёдор Емельяненко дал совет Махачеву после его победы над Оливейрой

Легендарный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко прокомментировал победу соотечественника Ислама Махачева в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоялся на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Махачев «задушил» Оливейру во втором раунде и стал новым обладателем титула организации в лёгком весе (до 70 кг).

«Надеюсь, что Ислам на долгое время останется чемпионом, но это такой вес, в котором конкуренты есть всегда. Слава богу, что Махачев победил быстро и без особых напрягов Чарльза Оливейру, но нужно быть аккуратным, понимать, что тебе постоянно дышат в спину и случиться может что угодно. Дивизион динамичный и опасный», – приводит слова Емельяненко издание MMA.Metaratings.ru.

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