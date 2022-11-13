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Чжан приёмом одолела Эспарзу, став чемпионкой UFC в женском минимальном весе

Чжан приёмом одолела Эспарзу, став чемпионкой UFC в женском минимальном весе
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В ночь с 12 на 13 ноября мск, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит турнир UFC 281. В рамках главного карда действующая чемпионке UFC в женском минимальном весе, американка Карла Эспарза встретилась с китаянкой Вейли Чжан.

Бой завершился досрочной победой Чжан приёмом во втором раунде. Таким образом, Вейли Чжан стала новой чемпионской UFC в женском минимальном весе.

Свой последний поединок китаянка провела на турнире UFC 275. Тогда Чжан нокаутировала Йоанну Енджейчик в реванше и стала претенденткой на титул.

Эспарза во второй раз завоевала чемпионский титул в женском минимальном весе в мае 2022 года, одержав победу над Роуз Намаюнас.

Напомним, в главном бою турнира UFC 281 чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья проведёт защиту против бразильца Алекса Перейры.

UFC 2022. UFC 281, Нью-Йорк, США
Карла Эспарза - Вэйли Чжан (W)
13 ноября 2022, воскресенье. 07:40 МСК
Вэйли Чжан
Окончено
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Карла Эспарза
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