Чжан приёмом одолела Эспарзу, став чемпионкой UFC в женском минимальном весе

В ночь с 12 на 13 ноября мск, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит турнир UFC 281. В рамках главного карда действующая чемпионке UFC в женском минимальном весе, американка Карла Эспарза встретилась с китаянкой Вейли Чжан.

Бой завершился досрочной победой Чжан приёмом во втором раунде. Таким образом, Вейли Чжан стала новой чемпионской UFC в женском минимальном весе.

Свой последний поединок китаянка провела на турнире UFC 275. Тогда Чжан нокаутировала Йоанну Енджейчик в реванше и стала претенденткой на титул.



Эспарза во второй раз завоевала чемпионский титул в женском минимальном весе в мае 2022 года, одержав победу над Роуз Намаюнас.

Напомним, в главном бою турнира UFC 281 чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья проведёт защиту против бразильца Алекса Перейры.