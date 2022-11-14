Даниэль Кормье прокомментировал смерть Энтони Джонсона

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье прокомментировал смерть бывшего соперника и соотечественника Энтони Джонсона, скончавшегося вчера, 13 ноября, в возрасте 38 лет.
«Покойся с миром, мой брат. Для парня, вселявшего страх в сердца стольких людей, Энтони Джонсон был заботливым человеком, начиная от текстовых сообщений до проверки соперников после поражений. Что за парень, Рамбла будет не хватать. Порой жизнь кажется несправедливой. Ужасные новости», – написал Кормье в социальных сетях.
Свой дебютный поединок в UFC Джонсон провёл в июне 2007 года. В мае 2015-го он впервые сразился за титул организации, проиграв удушающим приёмом в третьем раунде соотечественнику Даниэлю Кормье. Реванш состоялся через два года, и Кормье вновь победил удушением, после чего Джонсон перешёл в Bellator, где успел провести один поединок.
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