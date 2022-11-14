Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мейвезер техническим нокаутом победил блогера в выставочном поединке

Мейвезер техническим нокаутом победил блогера в выставочном поединке
Комментарии

В Дубае завершился боксёрский вечер, в рамках которого бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший провёл выставочный поединок с YouTube-блогером Оладеджи Олатунджи, более известным как Deji.

Поединок продлился шесть раундов и завершился победой Мейвезера техническим нокаутом. Боксёр прижал своего соперника к канатам и провёл серию ударов, после чего судья принял решение остановить поединок.
До этого боя Мейвезер в Сайтаме (Япония) нокаутировал местного бойца MMA Микуру Асакуру.

Флойд Мейвезер не участвует в боксёрских поединках с момента своего боя с Конором Макгрегором в 2017 году, в котором он добыл победу в 10-м раунде. После этого Флойд принимал участие только в выставочных боях.

Новость по теме
«Мне почти 50, конечно, он хочет со мной драться». Мейвезер — о вызовах Джейка Пола
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022