Мейвезер техническим нокаутом победил блогера в выставочном поединке
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В Дубае завершился боксёрский вечер, в рамках которого бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший провёл выставочный поединок с YouTube-блогером Оладеджи Олатунджи, более известным как Deji.
Поединок продлился шесть раундов и завершился победой Мейвезера техническим нокаутом. Боксёр прижал своего соперника к канатам и провёл серию ударов, после чего судья принял решение остановить поединок.
До этого боя Мейвезер в Сайтаме (Япония) нокаутировал местного бойца MMA Микуру Асакуру.
Флойд Мейвезер не участвует в боксёрских поединках с момента своего боя с Конором Макгрегором в 2017 году, в котором он добыл победу в 10-м раунде. После этого Флойд принимал участие только в выставочных боях.
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