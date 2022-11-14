Мейвезер техническим нокаутом победил блогера в выставочном поединке

В Дубае завершился боксёрский вечер, в рамках которого бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший провёл выставочный поединок с YouTube-блогером Оладеджи Олатунджи, более известным как Deji.

Поединок продлился шесть раундов и завершился победой Мейвезера техническим нокаутом. Боксёр прижал своего соперника к канатам и провёл серию ударов, после чего судья принял решение остановить поединок.

До этого боя Мейвезер в Сайтаме (Япония) нокаутировал местного бойца MMA Микуру Асакуру.

Флойд Мейвезер не участвует в боксёрских поединках с момента своего боя с Конором Макгрегором в 2017 году, в котором он добыл победу в 10-м раунде. После этого Флойд принимал участие только в выставочных боях.