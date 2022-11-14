Тренер Уайлдера объяснил, почему Усик должен драться с Деонтеем, а не с Фьюри

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера, рассказал, почему, по его мнению, украинцу Александру Усику было бы выгоднее провести поединок с Уайлдером, а не с британцем Тайсоном Фьюри.

«Полагаю, ему следует воздержаться от боя с Фьюри и подождать нас. Во-первых, пока нет никакой ясности насчёт того, что собирается делать Фьюри. Пока никаких разговоров. Кроме того, должен сказать, что я просто жадный. Мне нравится положение, в котором сейчас находится мой парень Деонтей — в психологическом плане, физическом и духовном. Сейчас Деонтей очень опасен, и я хочу, чтобы Усик сразился с самым опасным бойцом. Как я уже говорил, никто в США не уважает Усика так, как я. При этом я также знаю, что тот, кого я тренирую, является самым смертоносным бойцом в истории спорта», — сказал Скотт на канале ESNEWS в YouTube.

На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь: