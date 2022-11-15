Дэвид Бенавидес оценил выступление Бивола в бою с Рамиресом

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес, в прошлом спарринговавший с россиянином Дмитрием Биволом, оценил его выступление в поединке с мексиканцем Хильберто Рамиресом. Бой состоялся в начале ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Бивол победил единогласным решением судей, нанеся Рамиресу первое поражение в карьере.

«Я не был удивлён его победой. Меня удивило то, как он это сделал. Он великолепный боксёр, который много двигается… Я был удивлён, что у Рамиреса мало что получалось.

Он не был в состоянии навязать свою волю. И он раз за разом выбрасывал одни и те же комбинации. Мне кажется, что он не подготовился правильно. Но это был отличный бой, поздравления Биволу, он сделал то, что и должен был», – сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

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