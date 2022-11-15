Фьюри назвал вероятное место боя с Усиком
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе из Великобритании Тайсон Фьюри поделился мнением о возможном поединке с чемпионом WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.
«Если Усика можно заставить, и он с командой действительно хочет боя, тогда мы проведем его следующим, если я выиграю поединок с Чисорой. Сейчас я не рассматриваю другие варианты, хотя пока рано говорить.
Если бой с Усиком состоится, более чем вероятно, что он пройдёт в Саудовской Аравии», — приводит слова Фьюри BoxingScene со ссылкой на BT Sport.
Напомним, в последнем бою Усик победил британца Энтони Джошуа, а Фьюри одолел соотечественника Диллиана Уайта.
Александр Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:
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