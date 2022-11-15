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Тайсон и Холифилд готовят продажу конфет с марихуаной в форме надкушенного уха

Тайсон и Холифилд готовят продажу конфет с марихуаной в форме надкушенного уха
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе и член Зала славы Майк Тайсон и бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Эвандер Холифилд приняли решение совместно выпускать жевательный мармелад на основе марихуаны. Об этом информирует издание Fox News.

Особенностью продукции будет её форма – изделия будут сделаны в форме уха Холифилда, от которого Тайсон откусил кусочек во время их знаменитого поединка. Называться мармелад будет Holy Ears («святые уши»).

Отметим, что после того поединка боксёры помирились и сейчас хорошо ладят друг с другом. Тайсон ещё весной начал выпускать жевательный мармелад («укусы Майка»), который также был сделан в виде надкушенного уха.

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