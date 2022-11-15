Тайсон и Холифилд готовят продажу конфет с марихуаной в форме надкушенного уха
Поделиться
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе и член Зала славы Майк Тайсон и бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Эвандер Холифилд приняли решение совместно выпускать жевательный мармелад на основе марихуаны. Об этом информирует издание Fox News.
Особенностью продукции будет её форма – изделия будут сделаны в форме уха Холифилда, от которого Тайсон откусил кусочек во время их знаменитого поединка. Называться мармелад будет Holy Ears («святые уши»).
Отметим, что после того поединка боксёры помирились и сейчас хорошо ладят друг с другом. Тайсон ещё весной начал выпускать жевательный мармелад («укусы Майка»), который также был сделан в виде надкушенного уха.
Майк Тайсон упал со скейтборда:
Комментарии
- 15 ноября 2022
-
12:02
-
11:17
-
10:39
-
10:11
-
09:54
-
09:32
-
09:26
-
09:17
-
09:13
-
00:51
-
00:44
-
00:02
- 14 ноября 2022
-
23:51
-
23:34
-
22:58
-
22:03
-
21:40
-
20:59
-
20:47
-
20:02
-
19:59
-
19:45
-
19:01
-
18:18
-
17:54
-
17:37
-
17:00
-
16:52
-
16:21
-
15:42
-
15:30
-
15:09
-
14:41
-
14:31
-
13:43
Партнерский контент