Тайсон и Холифилд готовят продажу конфет с марихуаной в форме надкушенного уха

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе и член Зала славы Майк Тайсон и бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Эвандер Холифилд приняли решение совместно выпускать жевательный мармелад на основе марихуаны. Об этом информирует издание Fox News.

Особенностью продукции будет её форма – изделия будут сделаны в форме уха Холифилда, от которого Тайсон откусил кусочек во время их знаменитого поединка. Называться мармелад будет Holy Ears («святые уши»).

Отметим, что после того поединка боксёры помирились и сейчас хорошо ладят друг с другом. Тайсон ещё весной начал выпускать жевательный мармелад («укусы Майка»), который также был сделан в виде надкушенного уха.

Майк Тайсон упал со скейтборда: