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Фьюри готов провести четвёртый бой с Уайлдером, но выставил условие

Фьюри готов провести четвёртый бой с Уайлдером, но выставил условие
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе из Великобритании Тайсон Фьюри выразил готовность провести четвёртый поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, но только в том случае, если бой состоится в Великобритании. Ранее бои проходили в США.

«Деонтей Уайлдер сейчас готовится к бою с Энди Руисом-младшим за право сразиться со мной. Четвёртый бой было бы потрясающе провести здесь, на Уэмбли, не так ли? Я был там уже три раза. Если он хочет четвёртого боя, он должен приехать сюда», — приводит слова Фьюри BoxingScene со ссылкой на BT Sport.

В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC. В третьем поединке Фьюри нокаутировал оппонента в 11-м раунде.

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