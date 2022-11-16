Спарринг-партнёр Немкова объяснил, за счёт чего Вадим победит Андерсона
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Иван Грачёв, спарринг-партнёр чемпиона Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянина Вадима Немкова, объяснил, почему он победит в реванше с американцем Кори Андерсоном, который состоится уже на этих выходных на турнире Bellator 288 в Чикаго (США).
«Конечно, это будет очень конкурентный бой. Скорее, за Вадима говорит постоянный прессинг и умение навязывать свою работу. Если навяжет, победит досрочно. У Кори нет особо слабых сторон, но Немков всё равно найдёт их и воспользуется.
Надеюсь на досрочную победу Вадима. Я в нём уверен. К прошлому бою он подошёл перегруженным, в этот раз выйдет на пике. Думаю, два-три раунда — и Немков заберёт победу», – сказал Грачёв в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
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