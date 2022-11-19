Промоутер хорватского претендента Хрговича оценил вероятность боя с Усиком

Калле Зауэрланд, промоутер хорватского супертяжеловеса Филипа Хрговича (15-0, 12 KO), оценил вероятность организации поединка с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).

Напомним, в начале ноября Международная боксёрская федерация (IBF) постановила, что Усик обязан провести защиту против Хрговича, занимающего первую строчку рейтинга.

«Всё должно произойти так, как приказано. Поединок был согласован, а у IBF с этим очень строго. Это довольно понятная ситуация с точки зрения IBF. Взгляните на примеры. Тайсон Фьюри, победивший Владимира Кличко, оставил пояс, потому что выполнил требования. Федерация очень серьёзна в этом вопросе. Как и мы», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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