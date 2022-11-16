Тренер Ковалёва назвал главную проблему Усика в бою с Фьюри

Джеймс «Бадди» Макгирт, наставник трёхкратного чемпиона мира россиянина Сергея Ковалёва, высказался о потенциальном поединке между супертяжеловесами Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO) и Александром Усиком (20-0, 13 KO).
«Я считаю, что это будет интересно. Тайсон Фьюри – большой, и он знает, как этим пользоваться и пользоваться эффективно. И это может стать большой проблемой для Усика.
Усик был прав, когда сказал, что Джошуа не пользовался своими габаритами. Джошуа должен был отправиться за его задницей с самого начала. Нельзя давать такому парню, как Усик, подстраиваться. Потому что если он сделает это… всё будет кончено. Если он нащупает темп и ритм, то забудьте о победе», – сказал Макгирт в интервью YouTube-каналу Best Womens Boxing Show PERIOD.
Фьюри показал Джошуа, как победить Усика:
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