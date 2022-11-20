Нокаутировавший Куцелабу Нзечукву: отмена главного боя UFC Vegas 65 — это не просто так

Американский боец смешанных единоборств Кеннеди Нзечукву прокомментировал победу над Ионом Куцелабой в рамках турнира UFC Vegas 65. Этот поединок был последним в главном карде, поскольку главное событие вечера не состоялось – Деррик Льюис снялся с боя с Сергеем Спиваком.
«Я работаю с лучшими тренерами в мире и просто не могу их подвести. С каждым боем становлюсь всё лучше. Благодарю всех. Готов драться с кем угодно! Прошу дать мне возможность – я готов. Выпустите меня в клетку, и я покажу, на что способен.
Удар коленом в голову Куцелабе во втором раунде, с которого началось избиение? Я понимал, что тейкдауны в первом раунде отняли у соперника много сил. И во втором я по-настоящему включился. То, что отменился главный бой вечера, это не просто так. Всевышний так усмотрел. Это дало мне возможность выступить сегодня в главном поединке и заявить о себе таким образом. Великолепная возможность, которой я воспользовался», – сказал Нзечукву в октагоне сразу после боя.
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