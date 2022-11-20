Россиянин Салихов получил денежный бонус по итогам UFC Vegas 65

Стали известны имена бойцов, которые получили финансовое вознаграждение в виде бонусов по итогам состоявшегося на арене UFC Apex в американском Лас-Вегасе турнира UFC Vegas 65 (UFC Fight Night 215).



Бонус в размере $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера достался представителю России Муслиму Салихову, который одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде поединка с португальцем Андре Фиалью в полусредней весовой категории.



Аналогичные денежные бонусы получили бразильянка Наталия Силва (победила нокаутом Терезу Бледу из Чехии), австралиец Джек Делла Маддалена (победил техническим нокаутом британца Дэнни Робертса) и Кеннеди Нзечукву. Уроженец Нигерии, представляющий США, досрочно завершил победой свой бой с Ионом Куцелабой – техническим нокаутом на второй минуте второго раунда. Этот поединок стал главным событием вечера, после того как Деррик Льюис снялся с боя с Сергеем Спиваком.

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