Российский боксёр Егоров проиграл Гуламиряну в бою за титул WBA

Российский боксёр Алексей Егоров потерпел поражение в бою с представителем Франции Арсеном Гуламиряном в титульном поединке.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Гуламиряна решением судей. Счёт в судейских записках – 116-112, 116-112 и 117-111.

Отметим, что Гуламирян является чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версии WBA, а Егоров был обязательным претендентом. Таким образом, Гуламирян продолжит владеть чемпионским титулом.

Егоров потерпел первое поражение в карьере. Ранее на счету Егорова было 11 побед в 11 поединках, из которых семь он завершил досрочно. Гуламирян продолжает оставаться непобеждённым. На его счету 27 побед в 27 поединках (18 – нокаутом). Французский боксёр в третий раз провёл защиту титула.