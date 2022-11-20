Российский боксёр Егоров проиграл Гуламиряну в бою за титул WBA
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Российский боксёр Алексей Егоров потерпел поражение в бою с представителем Франции Арсеном Гуламиряном в титульном поединке.
Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Гуламиряна решением судей. Счёт в судейских записках – 116-112, 116-112 и 117-111.
Отметим, что Гуламирян является чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версии WBA, а Егоров был обязательным претендентом. Таким образом, Гуламирян продолжит владеть чемпионским титулом.
Егоров потерпел первое поражение в карьере. Ранее на счету Егорова было 11 побед в 11 поединках, из которых семь он завершил досрочно. Гуламирян продолжает оставаться непобеждённым. На его счету 27 побед в 27 поединках (18 – нокаутом). Французский боксёр в третий раз провёл защиту титула.
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