Непобеждённый мексиканский боксёр бросил вызов Геннадию Головкину

Непобеждённый мексиканский боксёр-профессионал (41-0, 33 КО) Хайме Мунгия бросил вызов двукратному чемпиону мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанскому ветерану Геннадию Головкину.

«Я знаю, что у Головкина нет компромисса. Он ещё ни с кем не договорился о бое, и я бы с удовольствием встретился с ним в мае. GGG, увидимся в мае», — цитирует Мунгию boxingnews24.

В ночь с 19 на 20 ноября в Гвадалахаре (Мексика) прошёл боксёрский вечер, организованный промоутерской компанией Golden Boy Promotions, главным событием которого стал поединок в среднем весе между экс-чемпионом мира Хайме Мунгией и представителем Аргентины Гонсало Корией. Бой завершился победой мексиканца нокаутом в третьем раунде.

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