Григорий Дрозд оценил шансы Фёдора Емельяненко победить Райана Бейдера

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBC Григорий Дрозд поделился ожиданиями от поединка между российским ветераном смешанных единоборств Фёдором Емельяненко и американским тяжеловесом Райаном Бейдером.

«Я могу сказать одно — Фёдор реально не бережёт наши нервы, нервы своих фанатов и близких ему людей. Я желаю ему только здоровья и концентрации в этом непростом поединке. И очень надеюсь, что для Фёдора это будет удачный и успешный бой. Безусловно, за него будет болеть и переживать вся Россия. Соперник у Емельяненко очень сильный, но шансы соперников можно считать равными — 50 на 50», — приводит слова Дрозда «РИА Новости Спорт».

Ранее Фёдор Емельяненко признался, что реванш с Райаном Бейдером станет для него последним боем в карьере. Напомним, предыдущий поединок между Емельяненко-старшим и Бейдером прошёл в январе 2019 года и завершился поражением российского бойца нокаутом.

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Марк Коулман обратился к Фёдору Емельяненко.