Ярд: если я и проиграю Бетербиеву, то как Ковалёву
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Британский претендент в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Энтони Ярд (23-2, 22 KO) прокомментировал анонс поединка с обладателем титулов WBC, IBF и WBO россиянином Артуром Бетербиевым (18-0, 18 KO), который состоится в ночь с 28 на 29 января в Лондоне (Великобритания).
«Я потряс Ковалёва в восьмом раунде. Я отправился в Россию. Многое было против меня. Все списали меня со счетов. Но я заслужил большое уважение. Потому что хотел победить. Настоящего чемпиона определяет то, как он справляется с поражением.
Если я и проиграю в предстоящем бою, то сделаю это так, как в бою с Ковалёвым, потому что я отдал всего себя. Это всё, что вам остаётся. Я не собирался убегать и прятаться», – сказал боец в интервью YouTube-каналу iFL TV.
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