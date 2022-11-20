Глава Bellator оценил выступление Немкова в реванше с Андерсоном

Глава бойцовского промоушена Bellator Скотт Кокер оценил выступление чемпиона в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянина Вадима Немкова в реванше с американцем Кори Андерсоном, который состоялся на минувших выходных в Чикаго (США). Напомним, Немков победил единогласным решением.

«Если бы я был на месте Кори, то сильно расстроился бы. Как по мне, он переломил первый бой, я считал, что он находился на пути к победе. Но потом произошло рассечение, и он стал его инициатором, после чего рефери остановил бой.

Он неплохо выступил [в реванше], но этого оказалось недостаточно, чтобы побить Немкова. Это был его вечер. Я считаю, что это был техничный и конкурентный бой. Было несколько хороших разменов, но Немков заслуженно победил», – приводит слова Кокера издание MMAJunkie.

Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове: