Глава Bellator оценил выступление Немкова в реванше с Андерсоном

Глава бойцовского промоушена Bellator Скотт Кокер оценил выступление чемпиона в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянина Вадима Немкова в реванше с американцем Кори Андерсоном, который состоялся на минувших выходных в Чикаго (США). Напомним, Немков победил единогласным решением.
«Если бы я был на месте Кори, то сильно расстроился бы. Как по мне, он переломил первый бой, я считал, что он находился на пути к победе. Но потом произошло рассечение, и он стал его инициатором, после чего рефери остановил бой.
Он неплохо выступил [в реванше], но этого оказалось недостаточно, чтобы побить Немкова. Это был его вечер. Я считаю, что это был техничный и конкурентный бой. Было несколько хороших разменов, но Немков заслуженно победил», – приводит слова Кокера издание MMAJunkie.
Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове:
- 21 ноября 2022
-
00:59
-
00:57
- 20 ноября 2022
-
23:53
-
23:04
-
22:42
-
22:20
-
22:10
-
20:58
-
19:45
-
17:54
-
16:58
-
15:43
-
15:01
-
14:44
-
14:28
-
13:37
-
12:26
-
12:01
-
11:45
-
11:28
-
10:46
-
10:30
-
09:57
-
05:01
-
04:43
-
04:33
-
04:00
-
03:41
-
02:36
-
02:28
-
01:36
-
01:30
-
00:46
-
00:38
-
00:27