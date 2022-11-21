Брат Патрики Фрейре раскритиковал Bellator после боя с Усманом Нурмагомедовым

Чемпион Bellator в двух весовых категориях бразилец Патрисио Фрейре раскритиковал промоушен за отсутствие медицинской помощи брату Патрики Фрейре после его титульного поединка с россиянином Усманом Нурмагомедовым, который состоялся на минувших выходных в Чикаго (штат Иллинойс, США).

По словам Патрисио, его брату, получившему серьёзное рассечение, не была оказана срочная медицинская помощь после выступления.

«Атлетическая комиссия Иллинойса ни черта не стоит! Ни одного доктора, чтобы наложить швы моему брату. Нас отправили в госпиталь, где к нам относились как к дерьму и заставили ждать пять часов! Bellator нужна медицинская команда, готовая делать это на ивентах. И это не первый раз!» – написал Патрисио в социальных сетях.