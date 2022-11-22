Азербайджанский боец заявил о желании подраться с Усманом Нурмагомедовым

Азербайджанский боец смешанных единоборств Тофик Мусаев заявил о желании провести титульный бой с новоиспечённым чемпионом Bellator в лёгком весе, россиянином Усманом Нурмагомедовым.

«Думаю, я буду участвовать в Гран-при. Первый бой хочу провести с Усманом Нурмагомедовым. Кого бы мне ни дали, я буду драться, несмотря ни на что. Но я предпочёл бы побороться за пояс с Усманом, потому что сейчас я претендент № 1», — приводит слова Мусаева MMAJunkie.

Тофик Мусаев успешно дебютировал в Bellator летом 2022 года, за 27 секунд нокаутировав опытного американца Сидни Аутлоу. Усман Нурмагомедов в рамках турнира Bellator 288 одержал победу над бразильским бойцом Патрики Фрейре и стал новым чемпионом промоушена в лёгком весе.

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Эмоции Усмана Нурмагомедова после завоевания пояса Bellator: